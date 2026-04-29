Lee County Revenue Commission

The Lee County Revenue Commission Office in Opelika (SCOTT JOHNSON/STAFF)

Records that could potentially settle Tommy Tuberville's residency questions are being withheld by a Republican county official.

Lagniappe has requested Lee County Revenue Commissioner Oline Price’s office release records reflecting who appeared in person and provided deed records and a driver’s license while applying for homestead exemptions on Tuberville’s home in Auburn.

Tuberville changes homestead status years after eligibility
Tuberville home auburn

Tommy Tuberville's property in Auburn (SCOTT JOHNSON/STAFF)
Tuberville’s Florida expenses examined
Lee County Commission .jpg

The Lee County Courthouse in Opelika (Photo by the Lee County Commission)

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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(1) comment

mermary1

The next question is: if he keeps dodging and gets elected; how can we kick him out for lying and not legally elected?

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