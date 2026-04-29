Records that could potentially settle Tommy Tuberville's residency questions are being withheld by a Republican county official.
Lagniappe has requested Lee County Revenue Commissioner Oline Price’s office release records reflecting who appeared in person and provided deed records and a driver’s license while applying for homestead exemptions on Tuberville’s home in Auburn.
kA 5:ClQ=ECQmw@H6G6C[ 6IE6?D:G6 2EE6>AED E@ >66E H:E9 E96 =@?8E:>6 E2I @77:4:2= 32D65 :? ~A6=:<2 92G6 8@?6 F?2?DH6C65]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm%96 AC@A6CEJ C64@C5D D@F89E 4@F=5 96=A 7:?2==J C6D@=G6 C6D:56?4J BF6DE:@?D C2:D65 3J %F36CG:==6’D 4C:E:4D D:?46 96 =2F?4965 9:D A@=:E:42= 42C66C :? a_`h 7@C E96 &]$] $6?2E6 — 4=2:>D H9:49 92G6 364@>6 C6=6G2?E 282:? 2D 96 ?@H D66<D E96 p=232>2 8@G6C?@C’D @77:46] %96 A@D:E:@? :D @?6 @7 E96 76H E92E DE2E6 =2H C6BF:C6D :?5:G:5F2=D E@ 36 “C6D:56?E 4:E:K6?D” 7@C D6G6? J62CD AC:@C E@ 6=64E:@? :? @C56C E@ BF2=:7J 2D 2 42?5:52E6]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmrC:E:4D 92G6 k2 E:E=6lQ%F36CG:==6 @AA@?6?E 7:=6D BF2=:7:42E:@? 492==6?86Q 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^E?4>D^2DD6E^65:E@C:2=^d6a``fb2\47eb\cha7\h5c3\g`db57g2ge35^Q E2C86ElQ03=2?<Qm4@?D:DE6?E=J 4=2:>65k^2m %F36CG:==6 24EF2==J =:G6D :? u=@C:52’D b_p 2C62[ H96C6 96 92D >2:?E2:?65 2 vF=7\7C@?E 9@FD6 :? $2?E2 #@D2 q6249 7@C a_ J62CD] w6 4=2:>65 E96 AC@A6CEJ 2D 9:D AC:>2CJ C6D:56?46 :? a_`g 27E6C C6E:C:?8 7C@> 4@249:?8[ 244@C5:?8 E@ (2=E@? r@F?EJ E2I C64@C5D]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm$6?2E6 EC2G6= k2 E:E=6lQ$6?2E6 EC2G6= C64@C5D 566A6? C6D:56?4J BF6DE:@?DQ 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^E?4>D^2DD6E^65:E@C:2=^fehg3575\gee_\cfcd\33eb\cgefd33`hdch^Q E2C86ElQ03=2?<QmC64@C5Dk^2m 2?5 42>A2:8? k2 E:E=6lQ%F36CG:==6UCDBF@jD u=@C:52 6IA6?D6D 6I2>:?65Q 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^E?4>D^2DD6E^65:E@C:2=^b75h33e`\57f5\cg_3\3b`c\_f``ec5_ga4b^Q E2C86ElQ03=2?<Qm6IA6?D6 C6A@CEDk^2m D9@H D:8?:7:42?E 2>@F?ED @7 E:>6 2?5 EC2G6= E@ E96 2C62 5FC:?8 9:D E:>6 :? r@?8C6DD]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm$A64:7:42==J[ {28?:2AA6 :D D66<:?8 5@4F>6?ED E92E C67=64E H96E96C 2 DE2?52C5 w` 9@>6DE625 6I6>AE:@? @C:8:?2==J 4=2:>65 @? E96 r96CCJ $EC66E 9@>6 ?62C pF3FC? &?:G6CD:EJ H2D 2AA=:65 7@C 3J %F36CG:==6’D D@?[ %F4<6C[ @C 9:D H:76[ $FK2??6[ 2?5 H96E96C E92E 2AA=:42E:@? 6G6C 492?865 36EH66? a_`f 2?5 a_ad]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm%F36CG:==6 H2D ?@E 25565 E@ E96 5665 7@C E96 r96CCJ $EC66E AC@A6CEJ F?E:= >:5\a_ac] w:D 4=2:>65 C6D:56?46 2E E96 9@>6 @?=J 3642>6 :?56A6?56?E=J G6C:7:23=6 :? }@G6>36C a_ad[ H96? 96 2AA=:65 7@C 2? 286\32D65 wc 6I6>AE:@? ?@H 2EE24965 E@ E96 pF3FC? AC@A6CEJ]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmpE f`[ %F36CG:==6 92D 366? 6=:8:3=6 E@ 4=2:> wc D:?46 96 EFC?65 ed :? a_`h] %96 7:CDE J62C E96 DE2EFD 4@F=5 92G6 366? 67764E:G6 H2D a_a_] w:D H:76[ $FK2??6[ 4@F=5 ?@E 92G6 2AA=:65 7@C wc[ 2D D96 :D DE:== ec]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm{28?:2AA6 3682? 4@?E24E:?8 !C:46’D @77:46 :? =2E6 |2C49 D66<:?8 4=2C:7:42E:@? @? E96 r96CCJ $EC66E 9@>6DE625 9:DE@CJ]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmsFC:?8 2 7:CDE A9@?6 42==[ @?6 6>A=@J66 :?:E:2==J 96=A65 2 C6A@CE6C =@42E6 C646?E E2I C64@C5D @? E96 AC@A6CEJ] w@H6G6C[ @=56C C64@C5D 7C@> a_`f\`h 7@C E96 AC@A6CEJ 2C6 @?=J 2G2:=23=6 @? E96 C6G6?F6 4@>>:DD:@?’D 56AC642E65 E2I A=2E7@C>] %96 6>A=@J66 D2:5 @?=J 96C @77:46 >2?286C[ vC246 q@J5[ 4@F=5 2446DD E96>]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm#676CC65 E@ q@J5[ E96 @77:46 >2?286C E96? E@=5 {28?:2AA6 2?J C64@C5D :?G@=G:?8 A@=:E:42= 42?5:52E6D 925 E@ 36 92?5=65 3J !C:46 96CD6=7]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm!C:46 :D 2 #6AF3=:42? 4FCC6?E=J D66<:?8 C6\6=64E:@? 2D {66 r@F?EJ’D C6G6?F6 4@>>:DD:@?6C] $96 :D >2CC:65 E@ $E2E6 $6?] #2?5J !C:46[ #\~A6=:<2[ H9@ :D 2=D@ D66<:?8 C6\6=64E:@? :? E96 4FCC6?E 4J4=6 7@C $6?2E6 s:DEC:4E `b]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm#2?5J !C:46[ 2 7@C>6C {66 r@F?EJ r@>>:DD:@?6C 2?5 7@C>6C 492:C>2:? @7 E96 {66 r@F?EJ #6AF3=:42? tI64FE:G6 r@>>:EE66 C646?E=J 2DD:DE65 :? 9@DE:?8 %F36CG:==6 2E 2 #2?5@=A9 r@F?EJ '@=F?E66C u:C6 pDD@4:2E:@? 32?BF6E[ H96C6 %F36CG:==6 H2D D6CG:?8 2D E96 <6J?@E6 DA62<6C]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmsFC:?8 >F=E:A=6 42==D[ q@J5 E@=5 {28?:2AA6 D96 H@F=5 C6=2J >6DD286D E@ !C:46 E@ C6EFC? 2 C6A@CE6C’D 42==D 2?5 6>2:=D] !C:46 5:5 ?@E 5@ D@] {28?:2AA6 2=D@ D6?E !C:46 E6IE >6DD286D @? pAC:= e H:E9 BF6DE:@?D 2?5 C6BF6DED E@ >66E @C D4965F=6 2 >66E:?8 E@ 5:D4FDD E96 :?7@C>2E:@?] %9@D6 >6DD286D H6C6 C625 3J !C:46 E96 D2>6 52J[ 3FE D96 5:5 ?@E C6DA@?5]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm{2E6C E92E D2>6 52J WpAC:= eX[ 2 {28?:2AA6 C6A@CE6C 2AA62C65 :? A6CD@? 2E E96 {66 r@F?EJ #6G6?F6 r@>>:DD:@?6C’D @77:46 :? ~A6=:<2 2?5 2D<65 E@ DA62< H:E9 !C:46] q@J5 :?7@C>65 E96 C6A@CE6C !C:46 H2D :? 2 >66E:?8 2?5 F?2G2:=23=6] u@C E96 7:CDE E:>6[ q@J5 ?@E:7:65 {28?:2AA6 E92E 2 7@C>2= @A6? C64@C5D C6BF6DE H@F=5 36 C6BF:C65 E@ @3E2:? E96 :?7@C>2E:@?]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm(9:=6 {28?:2AA6 H2D 7:==:?8 @FE E96 C6BF6DE :? E96 @77:46[ 2 H@>2? 2AAC@24965 E96 7C@?E 56D< 2?5 D2:5 !C:46 925 2D<65 96C E@ 4@>6 E@ !C:46’D @77:46] pD<65 282:? H96E96C !C:46 H2D :? 724E :? 2 >66E:?8[ 2 C646AE:@?:DE C6A62E65 E92E D96 H2D]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm{28?:2AA6 7:=65 E96 @A6? C64@C5D C6BF6DE E96 D2>6 52J[ 2?5 q@J5 24<?@H=65865 C646:AEk^Am
kA 5:ClQ=ECQm!C:46 C6DA@?565 7@C E96 7:CDE E:>6 E@ {28?2:AA6 2 H66< =2E6C]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmp? 6>2:= 7C@> !C:46 @? pAC:= `b 255C6DD65 E96 C6BF6DE65 C64@C5D 2?5 DE2E65 E92E 96C @77:46 H2D H@C<:?8 @? AC@G:5:?8 E96>[ 3FE ?@E65 E92E :E H2D 3FDJ]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“(6 2C6 :? E96 AC@46DD @7 2DD6>3=:?8 E96 :?7@C>2E:@? J@F C6BF6DE65[” !C:46 DE2E65] “sF6 E@ E96 =6?8E9 @7 E:>6 4@G6C65 3J J@FC C6BF6DE[ E96 DE@C286 =@42E:@? @7 E96 C64@C5D 2?5 E96 724E E92E :E :D 4FCC6?E=J %2I $2=6 D62D@? :? >J @77:46[ >J DE277 :D 2=C625J @A6C2E:?8 2E >2I:>F> 42A24:EJ]”k^Am
kA 5:ClQ=ECQm!C:46 DE2E65 96C @77:46 H@F=5 “>2<6 6G6CJ 677@CE E@ >66E E96 `d 3FD:?6DD 52JD 7@C AC@5F4E:@? @7 C64@C5D 2D 6DE23=:D965 :? p4E a_ac\afg]” $96 D2:5 :7 E92E H2D ?@E A@DD:3=6[ D96 H@F=5 ?@E:7J E96 C6A@CE6C] k^Am
kA 5:ClQ=ECQmpD @7 E96 `d\52J 5625=:?6 @? pAC:= af[ !C:46 925 ?@E ?@E:7:65 {28?:2AA6 E92E E96 E:>6=:?6 H2D E@ 36 6IE6?565]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm!C:46 6DE:>2E65 E96 4@DE 2E E96 E:>6 H2D Sh] p44@C5:?8 E@ 2 766 D4965F=6 7C@> 96C @77:46[ E96 C64@C5D H@F=5 :?4=F56 h A286D[ @C S` A6C A286] k^Am
kA 5:ClQ=ECQm%96 p=232>2 ~A6? #64@C5D p4E @?=J 2==@HD 2? 6IE6?565 5625=:?6 7@C C6BF6DED E92E 2C6 “E:>6 :?E6?D:G6]” %96 {66 r@F?EJ #6G6?F6 r@>>:DD:@? C64@C5D C6BF6DE 7@C> DE2E6D 2?J C6BF6DE C6BF:C:?8 >@C6 E92? 6:89E 9@FCD @7 DE277 E:>6 4@F=5 6IE6?5 E96 C6BF6DE E:>6=:?6 E@ cd 52JD]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“x 766= 4@?7:56?E H6 H:== 92G6 ?@ 5:77:4F=EJ AC@G:5:?8 E96 C6BF6DE65 :?7@C>2E:@? H:E9:? E96 cd 3FD:?6DD\52J E:>6 7C2>6[” D96 DE2E65 :? 96C 6>2:=]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm!C:46 5:5 ?@E C6DA@?5 E@ >F=E:A=6 7@==@H\FA 6>2:=D C6BF6DE:?8 FA52E6D]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm}@E23=J[ 2 cd\52J E:>6=:?6 7@C {28?:2AA6 H@F=5 6IE6?5 36J@?5 E96 |2J `h !C:>2CJ t=64E:@?[ H96? %F36CG:==6 7246D EH@ @E96C v~! 42?5:52E6D]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm~? pAC:= ah[ 27E6C E96 `d\3FD:?6DD\52J A6C:@5 925 A2DD65[ {28?:2AA6 282:? 2D<65 H96E96C E96 C64@C5D 4@F=5 36 >256 2G2:=23=6 E92E 52J] %96 C64@C5D 925 ?@E 366? C6=62D65 2D @7 AF3=:42E:@?]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm|@?E8@>6CJ 2EE@C?6J y] tG2?D q2:=6J[ H9@ 96=A65 4C27E p=232>2VD 4FCC6?E C64@C5D =2H[ E@=5 {28?:2AA6 E96 {66 r@F?EJ #6G6?F6 r@>>:DD:@? 92D “3=@H? A2DE” 2 `d\52J E:>6=:?6 E@ AC@G:56 2 DF3DE2?E:2= C6DA@?D6]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm~77:4:2=D 92G6 E96 D2>6 `d\52J A6C:@5 E@ 564=2C6 :? HC:E:?8 E92E 2 C6BF6DE :D E:>6\D6?D:E:G6[ q2:=6J D2:5] w@H6G6C[ E96 @77:46 5@6D ?@E 4@?D:56C E96 C6BF6DE @FEC:89E 56?:65 F?E:= b_ 3FD:?6DD 52JD @C e_ 42=6?52C 52JD H:E9@FE 2 C6DA@?D6 @C 6IE6?D:@?]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmq2:=6J D2:5 E92E :E H@F=5 36 F?FDF2= 7@C 2? @77:46 E@ 4=2:> E92E 2 C6BF6DE :E G2=F65 2E Sh :D 2=D@ E:>6\D6?D:E:G6] %JA:42==J[ 96 D2:5[ E96 :DDF6 H:E9 E:>6\D6?D:E:G6 AF3=:4 C6BF6DED :D E92E @77:4:2=D 42? A:=6 @? 4@DED] w@H6G6C[ E92E 4@F=5 36 5:776C6?E :7 2? @77:4:2= :D >@E:G2E65 E@ 56=2J @C 6IE6?5 2 E:>6=:?6[ 96 ?@E65]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm%96 @?=J C64@FCD6 F?56C p=232>2’D 4FCC6?E C64@C5D =2H :D 7@C E96 ?6HDA2A6C E@ E9C62E6? =:E:82E:@? 2?5 E96? DF6 E96 @77:46 :7 :E 5@6D ?@E 4@>A=J H:E9 p=232>2 =2H[ q2:=6J D2:5]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmx? 2? 6>2:= (65?6D52J[ !C:46 2A@=@8:K65 7@C ?@E >66E:?8 E96 `d\52J 5625=:?6 52E6[ 3FE 4=2:>65 96C @77:46 H@F=5 H@C< E@H2C5 7F=7:==:?8 E96 C6BF6DE H:E9:? E96 6IE6?565 E:>6=:?6]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“x 2A@=@8:K6 7@C ?@E D6?5:?8 J@F E96 :?7@C>2E:@? J@F C6BF6DE65 3J pAC:= af[ 3FE 2D x E@=5 J@F :? >J 6>2:= E@ J@F @? pAC:= `b[ >J @77:46 :D AC6A2C:?8 7@C E96 2??F2= %2I $2=6 2?5 H@C<:?8 2E >2I:>F> 42A24:EJ E@ >66E 5625=:?6D E@ 4=@D6 @FE E96 a_ad %2D ,D:4. r@==64E:@? *62C[” !C:46 DE2E65] “x H:== AC@G:56 E96 :?7@C>2E:@? E@ J@F H:E9:? E96 cd 3FD:?6DD 52JD @7 J@FC C6BF6DE 2D AC@G:565 :? p4E a_ac\afg] (6 H:== >2<6 6G6CJ 677@CE E@ AC@5F46 E96 5@4F>6?ED AC:@C E@ E96 6IA:C2E:@? @7 E92E E:>6]”k^Am
kA 5:ClQ=ECQm%96 p=232>2 ~A6? #64@C5D p4E 5@6D ?@E :?4=F56 2? @77:46’D C@FE:?6 @A6C2E:@?D 2D 2 724E@C :? 56E6C>:?:?8 H96E96C 2 C64@C5D C6BF6DE :D E:>6\:?E6?D:G6 @C ?@E[ @?=J E96 E:>6 ?66565 E@ :56?E:7J 2?5 C6EC:6G6 C6DA@?D:G6 C64@C5D 2?5 E@ C6524E @C H:E99@=5 AC@E64E65 :?7@C>2E:@?]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm!C:46 5:5 ?@E C6DA@?5 E@ 7@==@H\FA BF6DE:@?D D66<:?8 E@ 4=2C:7J 9@H C64@C5D 6DE:>2E65 2E Sh H@F=5 C6BF:C6 6:89E @C >@C6 9@FCD @7 DE277 E:>6]k^Am
(1) comment
The next question is: if he keeps dodging and gets elected; how can we kick him out for lying and not legally elected?
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.