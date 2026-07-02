Defending questions this week about his unfulfilled pledge to donate his Senate salary to veterans, Sen. Tommy Tuberville again invoked his father’s military service — and again appeared to fabricate facts about his time in the U.S. Army, according to service records, various media accounts and statements over the years.
Tuberville said in a statement to AL(dot)com that his father “served in World War II and died while on active duty at age 53,” while declining to answer whether he has donated his $174,000 annual Senate salary to charity over his years in office.
kA 5:ClQ=ECQm{28?:2AA6 6I4=FD:G6=J C6A@CE65 =2E6 =2DE >@?E9 E92E ?6:E96C E96 D6?2E@C’D 6IA@D65 :?4@>6 E2I C64@C5D ?@C 7:=:?8D 7C@> 9:D 492C:E23=6 7@F?52E:@? D9@H 96 92D >256 8@@5 @? 9:D k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^?6HD^2=232>2^?@\C64@C5\EF36CG:==6\5@?2E65\D6?2E6\D2=2CJ\E@\G6E6C2?D^2CE:4=604cde__f2\4a6b\c36b\h2gh\g6a_`23b3ee_]9E>=Qm9:89\AC@7:=6 AC@>:D6 5FC:?8 9:D a_a_ 42>A2:8?k^2m]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm%96 A@CEC2J2= @7 9:D 72E96C’D 562E9 :D ?@E ?6H] w@H6G6C[ :E 4@?EC25:4ED D6CG:46 C64@C5D 7C@> E96 &]$] s6A2CE>6?E @7 '6E6C2?D p772:CD W'pX]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm%F36CG:==6 >256 2 ?62C=J :56?E:42= DE2E6>6?E 5FC:?8 E96 7:?2= 52JD @7 9:D a_a_ $6?2E6 42>A2:8?[ H96? 9:D 42>A2:8? H2D DE:== AC@>@E:?8 E96 D2=2CJ A=6586 2D AC@@7 @7 9:D DFAA@CE 7@C G6E6C2?D]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmp? ~4E] b_[ a_a_[ 42>A2:8? 8C2A9:4 DE2E65[ “r@249 :D 5@?2E:?8 9:D D2=2CJ E@ p=232>2 '6E6C2?D]”k^Am
kA 5:ClQ=ECQmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]72463@@<]4@>^r@249u@Cv@G^A@DED^A73:5_{fyc<3Cbw?'}({pAJcc4w>q+`p@JDs$!@zzyEyrK*?F<)hw>b@>2y<{&H!y:3+sG=nC5:5lx7+s9!7x"ybevaz$Qmx? E96 244@>A2?J:?8 A@DEk^2m[ %F36CG:==6 HC@E6[ “|J u2E96C =2?565 2E }@C>2?5J @? s\s2J H96? 96 H2D `g]]]5C@G6 2 E2?< 24C@DD tFC@A6 62C?:?8 d qC@?K6 $E2CD 2?5 2 !FCA=6 w62CE] w6 5:65 @7 2 962CE 2EE24< 2E db @? 24E:G6 5FEJ 5FC:?8 2 EC2:?:?8 >:DD:@?] w6 H2D >J w6C@] %96C6 :D ?@E9:?8 >@C6 :>A@CE2?E E92? 9@?@C:?8 p>6C:42’D w6C@6D 2?5 E2<:?8 42C6 @7 @FC '6E6C2?D H96? E96J C6EFC? 9@>6]”k^Am
kA 5:ClQ=ECQm%96 &]$] '6E6C2?D p772:CD qx#{$ s62E9 u:=6 D9@HD E92E 9:D 72E96C[ r92C=6D #] %F36CG:==6 yC][ 5:65 pF8] `f[ `hfg — 3FE 96 H2D ?@E @? 24E:G6 5FEJ 2E E96 E:>6]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm%96 D2>6 C64@C5 =:DED 9:D 72E96C’D (@C=5 (2C xx D6CG:46 7C@> }@G] g[ `hcb[ E@ s64] af[ `hcd] xE DF3D6BF6?E=J D9@HD E92E 96 C6\6?=:DE65 :? E96 pC>J 2?5 D6CG65 7@C C@F89=J EH@ H66<D[ 368:??:?8 @? yF=J g[ `hfg] w6 H2D 5:D492C865 yF=J aa[ `hfg — C@F89=J 2 >@?E9 AC:@C E@ 9:D 562E9]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmxE’D F?4=62C H9J %F36CG:==6’D 72E96C C6\6?=:DE65 =2E6C :? =:76 @C H92E 9:D 42A24:EJ H:E9 E96 pC>J H2D 2E E96 E:>6]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm{28?:2AA6 2D<65 %F36CG:==6’D 42>A2:8? H96E96C :E 4@F=5 AC@G:56 255:E:@?2= 4@?E6IE @C C64@C5D E92E C64@?4:=6 E96 D6?2E@C’D DE2E6>6?E H:E9 E96 'p C64@C5] %96 42>A2:8? 5:5 ?@E 24<?@H=6586 E96 BF6DE:@?D]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm(9:=6 >2?J 2DA64ED @7 9:D k2 9C67lQ9EEADi^^HH::C68:DECJ]23>4]8@G^9@?@C66\A=2BF6^n9@?@C660:5la_f`geQm72E96C’D D6CG:46 C64@C5k^2m 2C6 :?56A6?56?E=J G6C:7:23=6 2?5 >6C:E@C:@FD[ %F36CG:==6’D A@CEC2J2=D @7 E96> 5FC:?8 9:D A@=:E:42= 42C66C 92G6 366? =2465 H:E9 H92E 2AA62C E@ 36 6>36==:D9>6?ED @C 6I2886C2E:@?D]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmx? a_ab[ %96 (2D9:?8E@? !@DE’D u24E r964<6C k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]H2D9:?8E@?A@DE]4@>^A@=:E:4D^a_ab^_f^ae^EF36CG:==6D\E2=6D\23@FE\9:D\72E96C\H@C=5\H2C\::\92G6\72=D6\6=6>6?ED^QmC6G:6H65 %F36CG:==6’D C6A62E65 4=2:>Dk^2m 23@FE 9:D 72E96C’D (@C=5 (2C xx D6CG:46 2?5 56E6C>:?65 D6G6C2= H6C6 72=D6[ 5F3:@FD @C :>A@DD:3=6 E@ DBF2C6 H:E9 >:=:E2CJ C64@C5D]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmu@C 6I2>A=6[ %F36CG:==6 92D 4=2:>65 9:D 72E96C =:65 23@FE 9:D 286 2E `e E@ ;@:? E96 pC>J] %96 !@DE C6A@CE65 E92E H2D 72=D6[ ?@E:?8 r92C=6D %F36CG:==6[ yC] C68:DE6C65 7@C E96 5C27E @? yF=J `e[ `hcb — 9:D `gE9 3:CE952J — 2?5 6?E6C65 E96 pC>J =2E6C E92E J62C]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm%F36CG:==6 92D 2=D@ C6A62E65=J 56D4C:365 9:D 72E96C 2D 2 E2?< 4@>>2?56C H9@ =2?565 2E }@C>2?5J @? s\s2J WyF?6 e[ `hccX] %96 !@DE C6A@CE65 r92C=6D %F36CG:==6 yC] D6CG65 :? p r@>A2?J @7 E96 fceE9 %2?< q2EE2=:@?[ H9:49 5:5 =2?5 2E &E29 q6249 2?5 =2E6C =:?<65 FA H:E9 E96 `_`DE p:C3@C?6 s:G:D:@?] w@H6G6C[ E96 ?6HDA2A6C C6A@CE65 :E H2D F?4=62C H96E96C 96 A6CD@?2==J =2?565 @? s\s2J[ 2?5 ?@E65 %F36CG:==6 9:>D6=7 D2:5 :? 2 a__g :?E6CG:6H E92E 9:D 72E96C 6?E6C65 tFC@A6 52JD 27E6C E96 :?G2D:@?]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm%96 E2?< 4@>>2?56C 4=2:> H2D >@C6 BF6DE:@?23=6] %96 !@DE C6A@CE65 r92C=6D %F36CG:==6 yC]’D 9:896DE =:DE65 C2?< H2D %tr d[ @C E649?:4:2? 7:7E9 8C256[ 2 C2?< 2DD@4:2E65 H:E9 E649?:42= D<:==D C2E96C E92? 4@>32E 4@>>2?5] %F36CG:==6 H@F=5 92G6 ?66565 E@ 36 2 D6C862?E E@ 36 2 E2?< 4@>>2?56C[ 244@C5:?8 E@ E96 C6A@CE]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm(2!@ 7@F?5 %F36CG:==6’D 4=2:> 9:D 72E96C 62C?65 7:G6 qC@?K6 $E2CD H2D 72=D6] p 5@4F>6?E D?:AA6E AC@G:565 3J %F36CG:==6’D @77:46 D9@H65 7:G6 qC@?K6 D6CG:46 DE2CD 7@C 42>A2:8?D[ ?@E 7:G6 qC@?K6 $E2C >652=D] k^Am
kA 5:ClQ=ECQmqC@?K6 D6CG:46 DE2CD 56?@E6 A2CE:4:A2E:@? :? 56D:8?2E65 >:=:E2CJ 42>A2:8?D 2?5 2C6 ?@E E96 D2>6 2D E96 qC@?K6 $E2C[ H9:49 :D 2H2C565 7@C 96C@:4 @C >6C:E@C:@FD 249:6G6>6?E :? 4@>32E]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm%F36CG:==6’D 4=2:> E92E 9:D 72E96C C646:G65 2 !FCA=6 w62CE H2D DFAA@CE65] %96 !@DE C6A@CE65 pC>J C64@C5D D9@H r92C=6D %F36CG:==6[ yC] H2D H@F?565 :? pAC:= `hcd H96? 2? 6?6>J C@4<6E =2F?496C 7:C6 9:E 2 E2?<[ <:==:?8 @?6 D@=5:6C 2?5 H@F?5:?8 E9C66 @E96CD]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmw@H6G6C[ 2?@E96C =@?8E:>6 4=2:> — E92E %F36CG:==6’D 72E96C 5C@G6 2 E2?< E9C@F89 !2C:D 5FC:?8 :ED =:36C2E:@? — H2D ?@E A@DD:3=6[ 244@C5:?8 E@ E96 !@DE] pC>J C64@C5D A=2465 E96 fceE9 %2?< q2EE2=:@? C@F89=J h_ >:=6D ?@CE962DE @7 !2C:D H96? EC@@AD >2C4965 E9C@F89 E96 4:EJ]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmp `hhd AC@7:=6 @7 %F36CG:==6[ AF3=:D965 H96? 96 3642>6 9625 7@@E32== 4@249 2E ~=6 |:DD[ 2=D@ 56D4C:365 9:D 72E96C’D D6CG:46 2?5 562E9 5:776C6?E=J E92? %F36CG:==6 92D :? C646?E 42>A2:8? DE2E6>6?ED]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm%96 $F? w6C2=5 :? q:=@I: C6A@CE65 E92E %F36CG:==6 H2D E96 J@F?86DE @7 E9C66 49:=5C6? C2:D65 3J r92C=6D 2?5 ~=:G6 }6== %F36CG:==6[ 2?5 56D4C:365 9:D 72E96C 2D D@>6@?6 “H9@ 7@F89E :? (@C=5 (2C xx 2D 2 |2DE6C $6C862?E :? E96 &]$] pC>J]” %96 2CE:4=6 DE2E65 r92C=6D %F36CG:==6 “5:65 `g J62CD 28@[” H96? %@>>J %F36CG:==6 H2D “2 4@FA=6 J62CD C6>@G65 7C@> $@FE96C? pC<2?D2D &?:G6CD:EJ[” 3FE 5:5 ?@E 56D4C:36 9:> 2D 5J:?8 @? 24E:G6 5FEJ @C 5FC:?8 2 EC2:?:?8 >:DD:@?]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.