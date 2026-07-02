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Defending questions this week about his unfulfilled pledge to donate his Senate salary to veterans, Sen. Tommy Tuberville again invoked his father’s military service — and again appeared to fabricate facts about his time in the U.S. Army, according to service records, various media accounts and statements over the years. 

Tuberville said in a statement to AL(dot)com that his father “served in World War II and died while on active duty at age 53,” while declining to answer whether he has donated his $174,000 annual Senate salary to charity over his years in office. 

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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