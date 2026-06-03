Coach for Governor

Tommy Tuberville speaks during an election night event on May 19, 2026 (Photo by Coach for Governor)  

Tommy Tuberville claims his voter registration proves his residency, but where?

Walton County, Florida, election officials confirmed Wednesday morning in an email to Lagniappe that U.S. Sen. Tommy Tuberville — the presumptive favorite to be Alabama’s next governor — registered to vote in the Sunshine State on May 24, 2017, cast a vote-by-mail ballot during the November 2018 mid-term elections and remained on the voter rolls until March 20, 2020, at his own request.

Tuberville admits campaign spending for vacation
Tuberville releases tax returns
Database says Tuberville held Florida license until ‘23
Records: Tuberville’s son held homestead until ‘24

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription