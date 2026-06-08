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ALABAMA

Tuberville threatens Lagniappe with injunction

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U.S. Sen. Tommy Tuberville has threatened Lagniappe with legal action, claiming the Mobile-based news outlet broke state and federal law by reporting on the Republican gubernatorial candidate’s finances and tax details, which his campaign failed to fully redact when sending them to a political opponent last Monday.

In a cease-and-desist letter emailed Saturday afternoon, the former Auburn coach’s attorneys demanded the article be removed, accused Lagniappe of “unlawfully accessing” the information, claimed it was illegally published without Tuberville’s consent, and argued it was not protected speech under the First Amendment.

Tuberville registered Florida voter through March 2020
Tuberville admits campaign spending for vacation
Tuberville releases tax returns
ALGOP advances Tuberville nomination challenge
Tuberville 'very grateful’ for residency challenge

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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(3) comments

mallory mantiply

Coach should ask somebody to check on why his legal team didn't competently clean the metadata from the documents they turned over. No doubt the team charged a boatload of $$$ opposing production, reviewing, and reviewing, and more reviewing. And the strongly worded letter cost God only knows how much! Unlike Jesus, Coach could not be in two places at the same time. Tommy was in Florida a little too much! Now, Saban might be an exception to the rule, were he to run. Maybe in Trump's next term.

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mallory mantiply

nothing sounds quite as nice as a wadded up strongly worded letter hitting the bottom of the trash can! somebody should try to tell coach there's redacting and there's redacting that actually works. ask a competent lawyer,or maybe a paralegal, or secretary, maybe. jesus could be in two places at the same time. tommy's not jesus. pretty sure tommy' been in fla a little much to comply with law.

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Emily Johnston

I stand with The Lagniappe

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