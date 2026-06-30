Michael Kent Plambeck home

Michael Kent Plambeck's house in Manatee County, Florida (Mobile County Circuit Court)

A former employee of Michael Kent Plambeck says he spent nearly two years maintaining the properties and offices that housed the chiropractor's sprawling business empire — a working relationship he claims eventually resulted in briefly becoming the owner (on paper) of the multi-million-dollar network.

Nicholas Bruno, a Chicago native living in Bradenton, Florida, said between 2022 and 2024 he maintained oversight of properties, was a driver for Plambeck, and became a confidant of the former Texas chiropractor-turned clinic mogul credited with pioneering an aggressive form of telemarketing-based ambulance-chasing.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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