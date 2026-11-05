U.S. 31 proposed changes
ALDOT

The Alabama Department of Transportation (ALDOT) is asking the public to submit feedback on a proposal to change a road in Baldwin County in the Spanish Fort area.

“The proposed project includes additional lanes and intersection modifications along US-31, it extends from US-90/US-98 to School Road and includes improvements to US-31, US-90, US-98 and State Route 225,” ALDOT said in a press release Thursday afternoon.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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