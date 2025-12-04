Amtrak in Mobile

A truck was hit Wednesday morning by the Amtrak Mardi Gras Service train in Mobile County. Its two passengers walked away without injuries.

According to a release issued by Alabama Law Enforcement Agency, Devon Goodwin, of Coden, was driving a 2001 Chevrolet Silverado on Irvington Bayou La Batre Highway near Park Boulevard Wednesday morning when his vehicle was struck by the train while attempting to cross the track. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(1) comment

guest160

Drivers are accustomed to the speed of slow-moving freight trains, but I’ve seen that passenger train and it flies through crossings. People better start respecting that!

Report Add Reply

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In