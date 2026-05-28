For the sixth time since the beginning of 2025, Baldwin County’s Judicial Commission is being engaged after it was announced on Tuesday that recently appointed District Court Judge Lang Floyd is leaving the bench May 31.

Langford Floyd

Baldwin County District Judge Langford Floyd is leaving bench May 31.

Presiding Circuit Court Judge Clark Stankoski, who also chairs the selection commission, sent out a letter May 26 announcing Floyd’s departure from the position Gov. Kay Ivey appointed him on March 31, and calling on interested attorneys to apply for appointment. Given Grant Blackburn’s win in the Republican primary for that position, though, any appointment is likely to be short-lived. Blackburn doesn’t face a Democratic challenger in November’s general election, so his winning the position is a foregone conclusion.

Rob Holbert is a co-publisher and managing editor of Lagniappe. He can be emailed at rholbert@lagniappemobile.com

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