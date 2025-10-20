Fairhope Public Library

The Alabama Public Library Service board on Tuesday will vote on whether to prevent transgender topics from being shelved in public libraries' youth sections. 

According to a press release issued Monday afternoon, the board had proposed the amendment to its rules on reading topics for minors in September, and it will now hear oral arguments Tuesday at 10 a.m. during a public hearing in Montgomery. 

