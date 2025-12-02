PSC Seal

 The Alabama Public Service Commission has voted to keep power cost increases down that are related to environmental regulations, private sector investments and fuel cost changes. 

“By locking these mechanisms in place, the APSC is ensuring no additional upward rate pressure for the next two years, absent only extraordinary and unforeseen events,” a APSC press release stated on Tuesday afternoon.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In