MCSO Choc missing

Photo provided by MCSO

An arrest was made Monday in connection with the kidnapping of a Grand Bay family that has been missing since Jan. 30, Mobile County Sheriff Paul Burch announced Tuesday at a press conference. 

Burch did not offer specifics about how the arrest assists in locating a mother and her two children, but said it is an important piece of the puzzle. If it continues, the investigation will, as of Friday, mark two weeks since Aurelia Choc Cac, 40, and her two children, Niurka Zule-Ta Choc, 17, and Anthony Garcia Choc, 2, were last seen. 

