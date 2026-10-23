Mobile Police MPD Blotter

Mobile police have made an arrest in connection with the 2024 murder of a teenager on Charles Street.

The Mobile Police Department reported Friday morning that the investigation led to an arrest Thursday, Oct. 22, 2026. MPD declined to disclose the name of the suspect because he was a minor at the time of the incident. A criminal complaint identifying the suspect was not yet available in online court filings Friday morning. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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