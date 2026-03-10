MPD Mobile police blotter

An arrest has been made in a shooting investigation at a Mobile Mardi Gras-styled parade in West Mobile.

A Mobile Police Department release stated a juvenile was taken into custody Monday, March 9, and charged with two counts of shooting into an unoccupied vehicle and seven counts of reckless endangerment tied to a Feb. 21 gun fight at the Mobile Terrace Neighborhood parade.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

