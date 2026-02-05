Mobile runoff

People wait in line to vote on Tuesday, Sept. 23, at the Dauphin Way Baptist Church during the Mobile mayoral runoff election. 

 Grant McLaughlin/ Lagniappe staff

Most of the non-U.S. citizens found to have registered to vote or cast ballots in Coastal Alabama within the past 42 years may have been accidental registrations via mail or online ID forms through the state — while others have fallen well out of the statute of limitations to prosecute.

According to voter data obtained by Lagniappe from local election officials and the Alabama Secretary of State’s Office, 36 non U.S. citizens registered to vote between 1984 and 2025 in coastal Alabama. Four of these people voted in elections. At least three of these cases are being actively investigated in Baldwin County while the only one in Mobile County to see an unlawful ballot cast occurred in 2004, putting it 17 years out of prosecutors’ reach, per state voting law.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

Tags

Recommended for you

(1) comment

mermary1

So a big fat nothing. We're talking about single digit offences in a span of years state wide.

Report Add Reply

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In