A state audit has found the Mobile County Public School System board failed to ensure some of its schools were properly tracking the receiving and spending of MCPSS funds, and one is now slated to become the subject of a followup financial review.
The report, which was released Friday by the Alabama Department of Examiners of Public Accounts, also said MCPSS violated federal spending guidelines on the procurement of professional services through a special education program grant during Fiscal Year 2025.
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