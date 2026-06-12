B-Bob's Downtown (Provided)

B-Bob's Downtown (Provided)

A popular downtown Mobile gay nightclub has closed its doors temporarily after the owner realized the business was operating without a liquor license, dealing a huge blow to the business before weekend Pride events, one of the biggest times of the year for the establishment.

B-Bob’s Downtown owner Matthew Bees told Lagniappe the liquor license the club had under its previous owner, Jerry Ehlen, was in the process of being transferred to Bees’ company. However, Ehlen surrendered the license earlier this week to the Alabama Alcoholic Beverage Control before the transfer was complete.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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