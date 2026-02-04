Baldwin coastal bridge

Shown is an image of the Baldwin County Intracoastal Bridge in January, 2026. 

 ALDOT

A multi-million dollar project to build an intracoastal waterway bridge in southern Baldwin County is nearing completion. 

According to an update provided by the Alabama Department of Transportation, contractors working to build the bridge finished a major milestone in December, and the project as a whole is roughly 90 percent complete. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In