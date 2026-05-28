Baldwin County Corrections Center Jail
By Gabriel Tynes

Baldwin County has canceled a 20-year-long agreement with Infirmary Health System to receive discounted medical care for Baldwin County Corrections Center inmates in the hope of securing better care rates. 

During its regular meeting on May 21, the commission voted unanimously to end the decades-long agreement with Infirmary Health that gave a 20 percent discount on all hospital or doctor visits for patients incarcerated at the Baldwin County Corrections Center.

Baldwin County District 3 Commissioner Billie Jo Underwood

Baldwin County District 3 Commissioner Billie Jo Underwood

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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