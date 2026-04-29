The story of James Carol Jackson, a Texas native who had come to build roads in southern Alabama around 1987, was, for over 30 years, lost to time, the community and even his family.
For reasons still unclear, Jackson, a Western-style fashion lover and sports car owner, was shot and killed in either 1988 or 1989 in rural Baldwin County. His body was left to rot in a wooded area off Highway 225.
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