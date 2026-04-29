James Carol Jackson

Shown is an image of James Carol Jackson, who was murdered in Baldwin County off Highway 225 in either 1988 or 1989. In April, 2026, the Baldwin County Sheriff's Office positively identified Jackson through a genealogical study and interviews with his living family members. 

 Baldwin County Sheriff's Office

The story of James Carol Jackson, a Texas native who had come to build roads in southern Alabama around 1987, was, for over 30 years, lost to time, the community and even his family. 

For reasons still unclear, Jackson, a Western-style fashion lover and sports car owner, was shot and killed in either 1988 or 1989 in rural Baldwin County. His body was left to rot in a wooded area off Highway 225.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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