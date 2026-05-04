Three Republicans will face off in the now open May 19 primary, which as of last week will presumptively decide the election.
Baldwin County residents Brett Gaar, Tracey Gambill and John “Tater” Harris qualified to run in the race in January. Skip Gruber, who currently holds the seat, is not running for reelection.
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