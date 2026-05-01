Arredondo

Shown is a photo of former Baldwin County Commission District 4 candidate Drew Arredondo. Arredondo, a driver for the Baldwin Regional Area Transit System, dropped out of the race in April 2026. 

 Drew Arredondo

The lone Democrat running in this year’s Baldwin County Commission District 4 race has dropped out. 

Drew Arredondo's decision, which he confirmed with Lagniappe Daily Friday morning, came about because of a section of the Alabama state constitution barring a governmental agency employee from being paid while they run for an elected office within the organization, he said.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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