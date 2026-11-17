During its first work session of a four-year term, Baldwin County commissioners Angelo Fermo and Billie Jo Underwood clashed over whether to keep a federal lobbying contract with a Washington D.C.-based firm.
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