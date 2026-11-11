Baldwin County Commission 2026-2030 term

Baldwin County Commissioners Richard Cox, Angelo Fermo, Billie Jo Underwood and John "Tater" harris pose for a photo after being sworn in on Nov. 11, 2026 at the commission's office in downtown Bay Minette. 

 Grant McLaughlin

Three brand-new Baldwin County Commissioners have officially been sworn into office, with one already making a key change to how the commission conducts business in the public eye. 

On Wednesday at the Baldwin County Commission chambers in downtown Bay Minette, District 1 Commissioner Richard Cox, District 2 Commissioner Angelo Fermo, and District 4 Commissioner John “Tater” Harris took the oath of office for the first time. District 3 Commissioner Billie Jo Underwood was sworn in for her third term. She was first elected to the commission in 2018. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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