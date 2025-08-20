BB1.1_Incorporation

Shown is a road near Gulf Shores in 2023.

 By Robert DeWitt/ Lagniappe Daily staff

A program to marshal resources amongst Baldwin County and its various municipalities to address infrastructure needs has already secured more than $26 million in projects to be completed by or around 2030. 

The project is dubbed 30 Cubed and was started in June by the Baldwin County Commission. So far, the project has produced partnerships with four municipalities to conduct road and highway infrastructure improvements in areas with cross-jurisdiction. 

