The Baldwin County Commission has created a grant program to steer over $1 million in opioid settlement funds, but it has yet to codify how the county or who within it will specifically review and process applications requesting the money.
On Tuesday, May 5, the commission voted unanimously to create the program, which includes guidelines, a detailed breakdown of who is eligible to receive grant funding, how that money can be spent and how those receiving it have to report expenditures and progress.
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