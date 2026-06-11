John "Tater" Harris and Brett Gaar

Shown are photos of Baldwin County District 4 candidates John "Tater" Harris and Brett Gaar. 

 Provided by candidates

It would seem both candidates running to be Baldwin County’s next District 4 commissioner in the June 16 runoff have missed campaign finance reporting deadlines ahead of Tuesday’s election, according to Alabama Secretary of State’s Office (ASOS) reporting requirements.

However, both John “Tater” Harris and Brett Gaar told Lagniappe they did not receive notices from ASOS asking them to file weekly finance reports, which the office had previously done leading up to the May 19 primary. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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