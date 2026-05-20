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Baldwin County Commission District 4 Republican candidates Tracey Gambill (left), Tater Harris (center) and Brett Gaar. 

 Provided by campaigns

The race to see who will represent Baldwin County’s fourth commission district is headed to a runoff. 

According to unofficial election results Wednesday morning, John “Tater” Harris had 47.4 percent of the vote (13,563 ballots), Brett Gaar had 28.8 percent of the vote (8,243 ballots) and Tracey Gambill had 23.8 percent (6,796 ballots). 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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