Baldwin County Sheriff’s Office BCSO
By Scott Johnson

A sheriff's deputy is being investigated by the Baldwin County Sheriff’s Office after possibly being identified in a human trafficking operation in Spanish Fort.

Baldwin County Sheriff Anthony Lowery told Lagniappe he could not confirm the name of the deputy or the exact nature of the situation as an investigation with BCSO’s Internal Affairs department is still ongoing.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In