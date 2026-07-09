Arc Baldwin County

Shown is an image of Arc Baldwin County, a local nonprofit based in Loxley. 

 Courtesy of Arc Baldwin County

A Baldwin County group home and assistance facility for disabled people has been fully shut down as of Wednesday and will be the subject of a townhall meeting next week in Fairhope, according to documents sent to families. 

According to a letter sent out by ARC Baldwin, a local nonprofit that provides day programs and housing for people with mental and developmental disabilities, the facility is shut down pending an administrative hearing. ARC was decertified by the Alabama Department of Mental Health on July 1. According to a review and notice of decertification, the facility had several severe issues related to its care for residents and compliance with state guidelines.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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