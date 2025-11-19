Baldwin County Sheriff’s Office BCSO
By Scott Johnson

A Baldwin County man has been arrested and charged with assault for shooting a man who reportedly turned off his hot water during a shower. 

According to a Baldwin County Sheriff’s Office press release, Eddie Killcreas, 65, of the Crossroads community, was showering at his friend and neighbor's house when the hot water was turned off. In response, law enforcement alleges he walked outside, grabbed a shotgun from his vehicle and shot at the homeowner while he was standing on the front steps.

