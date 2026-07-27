Heat Advisory area 7.27.26

Shown is a graphic of a heat advisory for coastal areas in Mississippi, Alabama and Florida.

 Provided by National Weather Service

There will be one cooling center open in Baldwin County Monday and Tuesday to help those stuck outside during a heatwave moving through coastal Alabama.

According to the National Weather Service (NWS), heat indexes could reach as high as 112 degrees fahrenheit Monday and Tuesday in Baldwin County, placing the area under an extended heat advisory. NWS is reporting temperature highs between 95 and 98 degrees Monday and Tuesday.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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