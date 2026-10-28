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Hurricane Isaias - Oct. 9, 2026, 2:30 p.m. (NOAA)

While it is unlikely to receive substantial assistance from the federal government, Baldwin County has been added to a list of counties impacted by Hurricane Isaias as part of a state disaster declaration request sent to the Federal Emergency Management Agency.

Baldwin County Administrator Roger Rendleman told Lagniappe Daily on Wednesday morning, if granted, the county would not likely receive much financial assistance or reimbursements from the federal government because the county was largely spared from the worst of the storm. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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