Shown is an image of Daphne resident Taylor Duplesis, 26.

The Baldwin County Sheriff’s Office is looking for a woman who allegedly stabbed a Daphne resident on Pollard Road.

On Wednesday, Oct. 29, BCSO issued a release stating that 26-year-old Taylor Duplesis, of Daphne, is believed to have stabbed a woman in the torso on Oct. 22 following an argument. The two were known to each other, the release stated.

