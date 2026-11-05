Baldwin County Commission

The Baldwin Commissioners Jeb Ball, Matt McKenzie, Billie Jo Underwood and Skip Gruber stand for a photo during the last meeting of their four-year term. Underwood is the only commissioner who will be in office for the new term that begins in November 2026. 

 Baldwin County Commission

Editor's Note

This article was updated Thursday, Oct. 5, 2026 to reflect how much Baldwin County Public Schools pays for school resource officers.

The Baldwin County Commission has approved renewing a partnership with the county school system to allow sheriff’s deputies to serve as school resource officers (SRO) at several schools in Baldwin County.

During its final meeting of the four year term, commissioners voted unanimously to renew the program for one year, allowing the Baldwin County Sheriff’s Office to allocate resources and manpower to provide both security and learning opportunities at BCPS schools.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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