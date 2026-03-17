ICE raid

Federal law enforcement agents arresting undocumented people on July 23 in Baldwin County.

 FBI Mobile

The Baldwin County Commission on Tuesday approved a new agreement between Immigration and Customs Enforcement (ICE) and the Baldwin County Sheriff’s Office to allow deputies to be reimbursed for carrying out immigration enforcement duties and participate in ICE raids. 

According to the memorandum of agreement between the county and ICE, BCSO can now be reimbursed for deputies’ participation in ICE operations. The agreement does not specify how much deputies will be paid. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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