Arc Baldwin County

Shown is an image of Arc Baldwin County, a local nonprofit based in Loxley. 

 Courtesy of Arc Baldwin County

The Baldwin County Commission has passed a resolution in support of ARC of Baldwin County, a group home and day facility for intellectually or developmentally disabled people as the organization fights being shut down by state regulators earlier this year. 

The commission voted unanimously to approve the resolution, which was requested by Baldwin County District Judge Liam Scully, who previously had a child assisted by ARC Baldwin. After the organization was shut down in July, he published a Letter to the Editor in Lagniappe Daily criticizing the Alabama Department of Mental Health’s decision to close ARC Baldwin. District 4 Commissioner Skip Gruber was not present during the meeting.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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