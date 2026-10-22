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Hurricane Isaias - Oct. 9, 2026, 2:30 p.m. (NOAA)

Baldwin County will take on roughly 500,000 cubic yards of debris from Escambia County, Florida caused by Hurricane Isaias earlier this month.

The Baldwin County Commission voted 3-1 Tuesday morning to take on the debris, which county waste and disposal officials said would be “detrimental” for Escambia County to dump onto its own landfill that is nearing the end of its “life.”

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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