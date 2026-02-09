Picture for website stories - 2

Local economic development officials were not involved in bringing solar farms to Stockton, according to the head of an agency tasked with recruiting business and industry to Baldwin County.

Speaking to Lagniappe, Lee Lawson, president and CEO of Baldwin Alliance, clarified the organization's involvement in the controversial projects. He explained while the group had known about the plans to construct a facility near Highway 59 and Interstate 65 for about a year, it was only after Nashville firm Silicon Ranch had secured the property rights. There has also been no communication with the companies behind a second project proposed just south of the Tensaw community.

