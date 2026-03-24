‘Astroturfing’ — Who’s behind Baldwin's anti-zoning push?

An anti-zoning effort that surfaced in Baldwin County amid resistance to a large solar field planned near Stockton for Meta data centers is being quietly fueled by political operatives presenting themselves as a local property rights campaign.
The group, “Citizens for Property Rights Baldwin County,” appeared online in late February with polished branding, paid Facebook ads, a website and sharpened messaging that specifically attempts to reframe the solar field project as an issue of property rights.
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(1) comment
Is Baldwin County destined to become just subdivisions and solar farms? Sure looks that way. As for the Alabama's state motto, well, it is more accurately stated as "we dare defend the rights of big companies and rich white men."
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