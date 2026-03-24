 Skip to main content
You are the owner of this article.
Edit Article Add New Article
You have permission to edit this article.
Edit

Breaking

Featured
| Investigative

‘Astroturfing’ — Who’s behind Baldwin's anti-zoning push?

Untitled (1200 x 620 px) (1080 x 1080 px) (1280 x 720 px) - 2

An anti-zoning effort that surfaced in Baldwin County amid resistance to a large solar field planned near Stockton for Meta data centers is being quietly fueled by political operatives presenting themselves as a local property rights campaign.

The group, “Citizens for Property Rights Baldwin County,” appeared online in late February with polished branding, paid Facebook ads, a website and sharpened messaging that specifically attempts to reframe the solar field project as an issue of property rights.

Citizens Baldwin Image Details
Will Ainsworth

Lt. Gov. Will Ainsworth

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(1) comment

Michael

Is Baldwin County destined to become just subdivisions and solar farms? Sure looks that way. As for the Alabama's state motto, well, it is more accurately stated as "we dare defend the rights of big companies and rich white men."

Report Add Reply

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In

Sign Up

Sign up with

Have an account? Log In

You're all set!

Thank you .

Your account has been registered, and you are now logged in.

Check your email for details.

OK

Log In

Admin login Subscribe
Need an account? Sign Up

Reset Password

Submitting this form below will send a message to your email with a link to change your password.

Forgot Password

An email message containing instructions on how to reset your password has been sent to the email address listed on your account.

Email me a log in link

Promotional Offers

No promotional rates found.

Purchase Gift Purchase Access

Secure & Encrypted

Sign in with
What's your name?
Who is this gift for?
Who is this gift from?
Delivery date
What's your billing location?
Subtotal:
Total:
How would you like to pay?

Secure transaction. Secure transaction. Cancel anytime.

You're all set!

Thank you.

Your gift purchase was successful! Your purchase was successful, and you are now logged in.

OK

An error occurred