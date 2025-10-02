Court filings detail an investigation of a 40-year-old Baldwin County man accused of using AI to generate “several hundred” pornographic images from children he knew.

Brandon Michael Fry, a resident of Summerdale, was arrested Sept. 23 by the Baldwin County Sheriff's Office and charged with five felony counts that ranged from child sexual abuse to possession of child pornography.

AL0050000-570824.jpg

Brandon Michael Fry, 40, of Summerdale (Baldwin County Correctional Facility)

