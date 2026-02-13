Stockton Solar Site

A website featuring the Stockton Solar projects was launched Friday, Feb. 13.

Nashville-based developer Silicon Ranch has launched a dedicated website aimed at addressing community concerns around its $300 million solar farm in the Stockton community.

The new microsite, which went live this week, offers an extended presentation of the controversial project and pitches the facility as "private investment in local infrastructure, agriculture, and conservation."

