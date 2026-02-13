Picture for website stories - 2

Paul David Maxwell, 45, Foley

A 40-year-old Foley man was found shot to death early Friday in Elberta. Authorities have charged an acquaintance with murder.

According to a press release, deputies with the Baldwin County Sheriff’s Office responded to the 12000 block of Sandy Creek Drive around 3:36 a.m., Feb. 13, to a reported shooting. When they arrived, they found Charles Lee Douglas II, 40, Foley, dead from multiple gunshot wounds.

