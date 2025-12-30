Warren Craig Pouncey

Warren Craig Pouncey (Baldwin County Correctional Center)

Warren Craig Pouncey, a retired Coastal Alabama Community College president and former candidate for Alabama State Superintendent of Education, was arrested Tuesday in Baldwin County and charged with multiple counts of using his position for personal gain, jail records show.

Pouncey, 67, was taken into custody by the Baldwin County Sheriff’s Office at 8:25 a.m., Dec. 30, and booked into the Baldwin County Corrections Center. He was released later the same day after posting bond.

