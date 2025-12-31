Warren Craig Pouncey

Warren Craig Pouncey faces three felony charges alleging he violated the Alabama Ethics Law by taking building materials from the Coastal Alabama Community College's Atmore Campus

Newly filed charging documents show a Baldwin County grand jury indicted former Coastal Alabama Community College president Warren Craig Pouncey on three felony ethics counts tied to allegations he took building materials belonging to the institution.

According to the indictment returned after the grand jury convened Dec. 15, Pouncey is accused of taking the materials for personal use.

Download PDF Pouncey Warren Craig Indictment

