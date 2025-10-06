Rotisserie chicken
A Baldwin County state representative filed a bill to add hot rotisserie chickens to the menu of dishes covered by federal food assistance in Alabama, saying the baked birds make a healthy meal for cash-strapped families.

Ahead of the legislature’s 2026 session, Rep. Donna Givens, R-Loxley, filed a bill last month to require the Alabama Department of Human Resources to request a waiver from the U.S. Department of Agriculture so that hot rotisserie chickens sold in grocery stores could be eligible for purchase under the Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).

