A Bay Minette man facing child pornography charges in Baldwin County left custody Tuesday morning without paying his $240,000 bond, but was immediately re-arrested by Mobile County authorities on new charges.

robert hester.jpeg

Robert Reese Hester of Bay Minette (Mobile Metro Jail)

Robert Reese Hester, 40, was charged in Baldwin County with four counts of possession of child pornography in August, including AI-generated child sexual abuse material, according to a complaint and warrant. He has been held in custody since his arrest on Sept. 2 on a $60,000 bond for each count.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In