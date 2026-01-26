Solar Panel Array

Solar Panel Array (By Rafael Carneiro from Pexels)

Meta Platforms has now upped the ante at its Montgomery data centers to $2.44 billion — a total energy burden that translates to two massive solar projects in Baldwin County. All of which will be owned by the tech enterprise behind Facebook and WhatsApp.

New details on the project came to light Monday, Jan. 26, with additional abatements that bring the company’s total state tax benefits to $82 million, according to economic incentive disclosures published by the Alabama Department of Commerce this week.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In