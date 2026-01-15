Victor shooting

In a frame from a video taken by a civilian motorist, Jonathan Victor can be shown with “something in his hands” moments before he was shot by BCSO Deputy Matthew Hunady on May 12, 2017.

 By Gabriel Tynes

A federal judge has denied a request for a new trial over the 2017 fatal officer-involved shooting of Jonathan Victor along a wooded median of Interstate 10.

The decision handed down Wednesday, Jan. 14, leaves intact a jury verdict this past fall clearing Baldwin County Sheriff’s Deputy Matthew Hunady of excessive force allegations regarding Victor’s death.

Jury says no excessive force in 2017 Baldwin deputy shooting
Sheriff Lowery praises defense verdict
Victor family hit with $23K court bill after suit
Family fights for new wrongful death trial

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In