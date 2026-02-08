Solar Walden Maine

As Stockton residents mobilized against a large-scale solar facility to their south, public records obtained by Lagniappe reveal a second solar project has already secured 2,900 acres of land rights at their northern border.

According to property deeds and lease memorandums filed in Baldwin County Probate Court, a project identified as “Tensaw Solar LLC” has secured a long-term lease on timberland also off Highway 59 — just 14 miles north of the Silicon Ranch "Stockton Solar" project currently slated to move forward on the corner of Interstate 65.

More than 2,900 acres of land between the Stockton and Tensaw communities is currently under lease for a solar generation facility.
