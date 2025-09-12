Sheriff questions security spending for FBI director’s girlfriend

Baldwin County Sheriff Anthony Lowery (left), FBI Director Kash Patel and Alexis Wilkins (Staff photo)

Baldwin County Sheriff Anthony Lowery on Friday questioned the use of taxpayer money for a security detail for Alexis Wilkins, the girlfriend of FBI Director Kash Patel, who attended a federal trial as the guest of a family who sued a deputy over a 2017 shooting.

Wilkins was present in Mobile earlier this week, seated with Jonathan Victor’s family while opening arguments and testimony unfolded in the wrongful death lawsuit against Baldwin County Deputy Lt. Matthew Hunady, seeking $4.75 million. The jury ruled Friday morning Hunady’s actions were not excessive nor unreasonable during a roadside standoff on Interstate 10 that left Victor dead.

Jury says no excessive force in 2017 Baldwin deputy shooting
Sheriff Lowery praises defense verdict

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

